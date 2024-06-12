сс рф атакуют Волчанск и Купянское направление, но ситуация контролируется, враг терпит неудачу. Враг теряет на Краматорском направлении, также идут бои на Северском и Покровском направлениях, где сейчас ситуация напряженная.

Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Восемьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Сегодня произошло 40 боевых столкновений. Оккупанты совершили один ракетный удар, пять авиаударов, сбросив восемь КАБов, и 623 обстрела позиций наших войск, кроме того сс рф задействовали для ударов 68 дронов-камикадзе.

Захватчики пытаются атаковать следующие направления:

Волчанск: с начала суток в районе города продолжается боестолкновение. Ситуация контролируемая.

Купянское направление - попытка агрессора атаковать в районе Петропавловки потерпела неудачу. Напряженная ситуация у Мясожаровки, где сейчас идет бой. Потери врага на Купянском направлении составили: 86 человек убитыми и ранеными, уничтожено семь автомобилей.

На Лиманском направлении идут бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Ситуация под контролем Сил обороны. Враг потерял 141 человека, один танк и два автомобиля.

На Северском направлении напряженная обстановка вблизи Спирного и Раздоловки, где с начала суток уже произошло 11 боестолкновений, из них два отбиты без успеха для врага, девять - еще продолжаются.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг потерял 64 человека, из них 25 - безвозвратно. Украинские защитники уничтожили танк и три автомобиля, повредили девять орудий и две единицы автотранспорта россиян.

На Покровском направлении оккупанты осуществляют попытки продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска. За сегодня уже произошло 10 атак наших позиций, три из которых успешно отбиты. Боевые действия продолжаются. На Покровском направлении враг потерял 235 человек. Уничтожены две ББМ, три пушки и три автомобиля. Также повреждены одна боевая бронированная машина, пять пушек, два автомобиля и наземная станция управления БпЛА.

сс рф давят на Кураховском направлении, в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Потерь позиций не допущено.

Генштаб: на фронте произошло 90 боестолкновений. На Покровском ситуация продолжает оставаться самой горячей