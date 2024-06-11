Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время произошло 90 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток враг нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением четырех ракет) и 55 авиационных ударов (в частности, сбросил 91 КАБ), задействовал 640 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершили более 2800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов из различных типов оружия - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: враг 5 раз атаковал позиции ВСУ в районах Липцов и Волчанска. Все атаки отбиты

На Купянском: напряжение сохраняется в районе Берестового, где в настоящее время продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Лиманском: противник активизировался в районах Дружелюбовки, Невского, Грековки, Торского и Серебрянского леса. 30 атак было отбито.

На Краматорском: захватчики 10 раз атаковали наши позиции в районах Часового Яра, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Ситуация напряженная. Оккупанты не прекращают попыток продвинуться в районе Часового Яра.

На Покровском: ситуация в дальнейшем остается горячей, поэтому враг 24 раза атаковал позиции ВСУ, с наибольшей активностью в районе Новоалександровки. 12 атак отражено защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Сокола, где еще продолжается 12 боестолкновений.

На Кураховском: произошло 4 попытки противника вытеснить украинских воинов с позиций в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки.

На Времовском: захватчики 2 с начала суток неудачно атаковали в районах Старомайорского и Урожайного.

На Ореховском: произошло 6 боевых столкновений. Ситуация напряженная, принимаются меры для стабилизации обстановки.

На Гуляйпольском и Приднепровском: активность оккупантов была без успеха. Потерь позиций ВСУ не было.

Генштаб: около половины от всех боев за сегодня состоялись на Покровском и Лиманском направлениях