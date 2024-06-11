Киев • УНН
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой: произошло 90 боевых столкновений, включая ракетные и авиационные удары, а также обстрелы из различных видов оружия, но украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях.
Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время произошло 90 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток враг нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением четырех ракет) и 55 авиационных ударов (в частности, сбросил 91 КАБ), задействовал 640 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершили более 2800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов из различных типов оружия
Ситуация на направлениях
На Харьковском: враг 5 раз атаковал позиции ВСУ в районах Липцов и Волчанска. Все атаки отбиты
На Купянском: напряжение сохраняется в районе Берестового, где в настоящее время продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны.
На Лиманском: противник активизировался в районах Дружелюбовки, Невского, Грековки, Торского и Серебрянского леса. 30 атак было отбито.
На Краматорском: захватчики 10 раз атаковали наши позиции в районах Часового Яра, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Ситуация напряженная. Оккупанты не прекращают попыток продвинуться в районе Часового Яра.
На Покровском: ситуация в дальнейшем остается горячей, поэтому враг 24 раза атаковал позиции ВСУ, с наибольшей активностью в районе Новоалександровки. 12 атак отражено защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Сокола, где еще продолжается 12 боестолкновений.
На Кураховском: произошло 4 попытки противника вытеснить украинских воинов с позиций в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки.
На Времовском: захватчики 2 с начала суток неудачно атаковали в районах Старомайорского и Урожайного.
На Ореховском: произошло 6 боевых столкновений. Ситуация напряженная, принимаются меры для стабилизации обстановки.
На Гуляйпольском и Приднепровском: активность оккупантов была без успеха. Потерь позиций ВСУ не было.
Генштаб: около половины от всех боев за сегодня состоялись на Покровском и Лиманском направлениях11 июня 2024, 10:47 • 20239 просмотров