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Генштаб: на фронті відбулося 90 боєзіткнень. На Покровському ситуація надалі залишається найгарячішою

Генштаб: на фронті відбулося 90 боєзіткнень. На Покровському ситуація надалі залишається найгарячішою

Київ • УНН

 • 32570 перегляди

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою: відбулося 90 бойових зіткнень, включаючи ракетні та авіаційні удари, а також обстріли з різних видів зброї, але українські війська відбили численні атаки противника на різних напрямках.

Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою. На даний час відбулося 90 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: ворог 5 разів заатакував позиції ЗСУ в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито

На Куп’янському: напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Лиманському: противник активізувався в районах Дружелюбівки, Невського, Греківки, Торського та Серебрянського лісу. 30 атак було відбито.

На Краматорському: загарбники 10 разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. Окупанти не припиняють спроб просунутися в районі Часового Яру.

На Покровському: ситуація надалі залишається найгарячішою, відтак ворог 24 рази атакував позиції ЗСУ, з найбільшою активністю в районі Новоолександрівки. 12 атак відбито захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Сокола, де іще триває 12 боєзіткнень.

На Курахівському: відбулося 4 спроби противника витіснити українських воїнів з позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки.

На Времівському: загарбники 2 з початку доби невдало атакував в районах Старомайорського і Урожайного.

На Оріхівському: відбулося 6 бойових зіткнень. Ситуація напружена, вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Гуляйпільському та Придніпровському: активність окупантів була без успіху. Втрат позицій ЗСУ не було.  

Генштаб: близько половини від всіх боїв за сьогодні відбулись на Покровському та Лиманському напрямках11.06.24, 13:47 • 21604 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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