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Генштаб: на фронті сьогодні вже відбулось 62 зіткнення, тривають бої за Новоолександрівку

Київ • УНН

 • 23911 перегляди

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 24 червня станом на 10 годину ранку на фронті сталося 62 бойових зіткнення, при цьому противник завдав 11 авіаударів, 579 обстрілів українських позицій і використовував 33 безпілотники-камікадзе.

Генштаб: на фронті сьогодні вже відбулось 62 зіткнення, тривають бої за Новоолександрівку

Станом на 10 ранку 24 червня на фронті від початку доби відбулось вже 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбулось на Покровському та Сіверському напрямках.  Тривають бої за Новоолександрівку на Покровському напрямку. На  Харківському напрямку тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН

Деталі 

Вже сьогодні відбулося 62 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 11 авіаударів, скинувши 19 КАБів, 579 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 33 дрони-камікадзе

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генерального штабу, станом на 10:00 ситуація на напрямках наступна: 

Тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 145 військовослужбовців, знищено одну бойову броньовану машину, артсистему та шість автомобілів. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражено 36 бліндажів.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито без успіху для противника, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку відбулося 17 атак. Ворог намагається потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

На Краматорському напрямку успіху не мала штурмова дія російських загарбників поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

На Покровському напрямку за сьогодні вже відбулося 18 атак наших позицій, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої.

За уточненою інформацією, минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив понад 220 осіб. Знищено три танка, дві ББМ, одну гармату та три автомобіля. Також пошкоджено три танка, дві бойові броньовані машини, три гармати та два автомобіля.

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація контрольована, шість атак відбито, одне боєзіткнення триває.

На Шахтарському напрямку успіху не мала спроба окупантів наблизитися до Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог тричі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій сьогодні окупанти не проводили, додали у Генштабі.

Сили оборони за добу уразили 12 районів зосередження особового складу та три засоби ППО ворога24.06.24, 11:02 • 23474 перегляди

Тетяна Краєвська

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