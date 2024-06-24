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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось 62 боя, продолжаются бои за Новоалександровку

Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось 62 боя, продолжаются бои за Новоалександровку

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 08:13  •  463 просмотра

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По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 24 июня по состоянию на 10 часов утра на фронте произошло 62 боевых столкновения, при этом противник нанес 11 авиаударов, 579 обстрелов украинских позиций и использовал 33 беспилотника-камикадзе.

По состоянию на 10 утра 24 июня на фронте с начала суток состоялось уже 62 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак состоялось на Покровском и Северском направлениях. Продолжаются бои за Новоалександровку на Покровском направлении. На Харьковском направлении продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН

Детали 

Уже сегодня произошло 62 боевых столкновения. Оккупанты совершили 11 авиаударов, сбросив 19 КАБов, 579 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 33 дрона-камикадзе

- говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генерального штаба, по состоянию на 10:00 ситуация на направлениях следующая: 

Продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города продолжается два боестолкновения. Ситуация контролируемая.

За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 145 военнослужащих, уничтожена одна боевая бронированная машина, артсистема и шесть автомобилей. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, поражено 36 блиндажей.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении идут бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и в Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты без успеха для противника, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении произошло 17 атак. Враг пытается потеснить силы обороны с занимаемых позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и выемки. Семь атак отбиты, идут бои.

На Краматорском направлении успеха не имело штурмовое действие российских захватчиков вблизи Ивановского. Продолжается одно боестолкновение вблизи Клещевки.

На Торецком направлении отражены две атаки в районе Южного, один бой еще продолжается.

На Покровском направлении за сегодня уже произошло 18 атак наших позиций, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.

По уточненной информации, за прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял более 220 человек. Уничтожены три танка, две ББМ, одна пушка и три автомобиля. Также повреждены три танка, две боевые бронированные машины, три пушки и два автомобиля.

Агрессор продолжает давить на наши позиции на Кураховском направлении в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Прасковеевки и Константиновки. Ситуация контролируемая, шесть атак отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Шахтерском направлении успеха не имела попытка оккупантов приблизиться к урожайному.

На Ореховском направлении враг трижды потерпел неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку Малой Токмачки.

На остальных направлениях активных действий сегодня оккупанты не проводили, добавили в Генштабе.

Силы обороны за сутки уразили 12 районов сосредоточения личного состава и три средства ПВО врага24 июня 2024, 08:02 • 2854 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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