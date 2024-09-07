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Генштаб: на фронті 187 боїв, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: на фронті 187 боїв, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 26828 перегляди

За добу відбулося 187 бойових зіткнень, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 2 ракетних, 74 авіаудари та понад 4200 обстрілів, ЗСУ відбили численні атаки.

На фронті минулої доби сталося 187 боїв, трохи більше чверті з яких - на Покровському напрямку, який поряд з Курахівським досі залишається одним з найгарячіших, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 7 вересня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках

- повідомили у Генштабі ЗСУ.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 87 КАБів. Окрім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню.

Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, два пункти управління БпЛА, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп'янському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки.

На Сіверському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося вісім боїв у районах Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 46 атак противника біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік Водяного та Старомайорська.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили один штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, дев’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

"Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - вказали у Генштабі.

Ще плюс 1270 окупантів і 1 танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога07.09.24, 07:30 • 101049 переглядiв

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