Генштаб: на фронте 187 боев, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за прошедшие сутки произошло 187 боев, чуть больше четверти из которых - на Покровском направлении, которое рядом с Кураховским до сих пор остается одним из самых горячих, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 7 сентября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях - сообщили в Генштабе ВСУ.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 КАБов. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 129 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, два пункта управления БпЛА, две артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении шло шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении произошло 27 боестолкновений, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 17 раз неподалеку Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении шло восемь боев в районах Григорьевки, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 46 атак противника возле Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении враг девять раз наступал в сторону Водяного и Старомайорска.

На Ореховском направлении российские войска совершили один штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, девять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - указали в Генштабе.

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