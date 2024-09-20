Замовників для підпалів авто військових знаходять через Telegram - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Замовників для підпалів автомобілів військових вербують через анонімні Telegram-канали. Виконавцями стають переважно молоді люди 18-35 років, яким обіцяють винагороду 700-3000 доларів.
Замовників для підпалів автомобілів військових знаходять через анонімні Telegram-канали, де вербують переважно молодих людей віком 18-35 років. Про це розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець в ефірі телемарафону, передає УНН.
В більшості випадків виконавців підпалу знаходять через анонімні Telegram-канали, через які знаходять переважно молодих людей віком 18-35 років
За її словами, куратори спецслужб рф знаходять активних людей, які коментують ті чи інші події і починають з ними листування. Вона каже, що завдання не завжди починаються з підпалу автівок - спочатку легкі завдання.
"У 90% випадках виконавці підпалу роблять це через матеріальну винагороду. За злочин пропонують від 700-3000 доларів, але зазвичай виконавці не отримують коштів", - додала вона.
Нагадаємо
У Полтавській області викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів. Підлітки діяли за вказівками так званого "куратора". Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами.