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Замовників для підпалів авто військових знаходять через Telegram - Офіс Генпрокурора

Замовників для підпалів авто військових знаходять через Telegram - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 16688 перегляди

Замовників для підпалів автомобілів військових вербують через анонімні Telegram-канали. Виконавцями стають переважно молоді люди 18-35 років, яким обіцяють винагороду 700-3000 доларів.

Замовників для підпалів автомобілів військових знаходять через анонімні Telegram-канали, де вербують переважно молодих людей віком 18-35 років. Про це розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець в ефірі телемарафону, передає УНН.

В більшості випадків виконавців підпалу знаходять через анонімні Telegram-канали, через які знаходять переважно молодих людей віком 18-35 років

- каже Максимець.

За її словами, куратори спецслужб рф знаходять активних людей, які коментують ті чи інші події і починають з ними листування. Вона каже, що завдання не завжди починаються з підпалу автівок - спочатку легкі завдання.

"У 90% випадках виконавці підпалу роблять це через матеріальну винагороду. За злочин пропонують від 700-3000 доларів, але зазвичай виконавці не отримують коштів", - додала вона.

Нагадаємо

У Полтавській області викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів. Підлітки діяли за вказівками так званого "куратора". Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаКримінал та НП
poltavska-oblastПолтавська область
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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