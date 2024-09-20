Заказчиков для поджогов авто военных находят через Telegram - Офис Генпрокурора

Заказчиков для поджогов автомобилей военных находят через анонимные Telegram-каналы, где вербуют преимущественно молодых людей в возрасте 18-35 лет. Об этом рассказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец в эфире телемарафона, передает УНН.

В большинстве случаев исполнителей поджога находят через анонимные Telegram-каналы, через которые находят преимущественно молодых людей в возрасте 18-35 лет - говорит Максимец.

По ее словам, кураторы спецслужб рф находят активных людей, которые комментируют те или иные события и начинают с ними переписку. Она говорит, что задачи не всегда начинаются с поджога автомобилей - сначала легкие задачи.

"В 90% случаях исполнители поджога делают это из-за материального вознаграждения. За преступление предлагают от 700-3000 долларов, но обычно исполнители не получают средств", - добавила она.

Напомним

В Полтавской области разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей. Подростки действовали по указаниям так называемого "куратора". Теперь им грозит до восьми лет за решеткой.