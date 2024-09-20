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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заказчиков для поджогов авто военных находят через Telegram - Офис Генпрокурора

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 14:31  •  1460 просмотра

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Заказчиков для поджогов автомобилей военных вербуют через анонимные Telegram-каналы. Исполнителями становятся преимущественно молодые люди 18-35 лет, которым обещают вознаграждение 700-3000 долларов.

Заказчиков для поджогов автомобилей военных находят через анонимные Telegram-каналы, где вербуют преимущественно молодых людей в возрасте 18-35 лет. Об этом рассказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец в эфире телемарафона, передает УНН.

В большинстве случаев исполнителей поджога находят через анонимные Telegram-каналы, через которые находят преимущественно молодых людей в возрасте 18-35 лет

- говорит Максимец.

По ее словам, кураторы спецслужб рф находят активных людей, которые комментируют те или иные события и начинают с ними переписку. Она говорит, что задачи не всегда начинаются с поджога автомобилей - сначала легкие задачи.

"В 90% случаях исполнители поджога делают это из-за материального вознаграждения. За преступление предлагают от 700-3000 долларов, но обычно исполнители не получают средств", - добавила она.

Напомним

В Полтавской области разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей. Подростки действовали по указаниям так называемого "куратора". Теперь им грозит до восьми лет за решеткой.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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