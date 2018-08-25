Гвардіола залишився враженим від тренувань Зінченка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який може покинути англійський "Манчестер Сіті", продовжує на тренуваннях демонструвати свій футбольний рівень, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Поки Зінченко - наш гравець. Будемо дивитися, що станеться до кінця місяця. Зараз він тренується з нами. І хоча його ситуація досить складна, я вражений його професіоналізмом і роботою на тренуваннях", - сказав наставник "міщан" Гвардіола.
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Примітно, що минулої кампанії українець з'являвся на полі у формі "МС" 14 разів, а цього сезону ще жодного разу не потрапляв до заявки колективу.