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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Гвардиола остался пораженным от тренировок Зинченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который может покинуть "Манчестер Сити", продолжает на тренировках демонстрировать свой футбольный уровень, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Гвардиола остался пораженным от тренировок Зинченко

"Пока Зинченко - наш игрок. Будем смотреть, что произойдет до конца месяца. Сейчас он тренируется с нами. И хотя его ситуация достаточно сложная, я поражен его профессионализмом и работой на тренировках", - сказал наставник "горожан" Гвардиола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео "драки" Зиченко на тренировке "Манчестер Сити"

Примечательно, что в прошлой кампании украинец появлялся на поле в форме "МС" 14 раз, а в этом сезоне еще ни разу не попадал в заявку коллектива.

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