Гвардиола остался пораженным от тренировок Зинченко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который может покинуть "Манчестер Сити", продолжает на тренировках демонстрировать свой футбольный уровень, сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Пока Зинченко - наш игрок. Будем смотреть, что произойдет до конца месяца. Сейчас он тренируется с нами. И хотя его ситуация достаточно сложная, я поражен его профессионализмом и работой на тренировках", - сказал наставник "горожан" Гвардиола.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео "драки" Зиченко на тренировке "Манчестер Сити"
Примечательно, что в прошлой кампании украинец появлялся на поле в форме "МС" 14 раз, а в этом сезоне еще ни разу не попадал в заявку коллектива.