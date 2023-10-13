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Гутцайт припускає, що росію можуть повернути до складу МОК

Гутцайт припускає, що росію можуть повернути до складу МОК

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр молоді та спорту України та президент НОК України Вадим Гутцайт припускає, що рф можуть повернути членство у організації, якщо олімпійський комітет росії виключить зі свого складу так звані "олімпійські ради" тимчасово окупованих територій України. Про це міністр повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Відповідаючи на запитання, чи буде призупинення членства діяти поки рф не виключить так звані "регіональні олімпійські ради" окупованих територій зі складу олімпійського комітету росії, міністр заявив: 

"Якщо вони це зроблять, якщо вони почнуть жити та працювати за правилами, як працює весь світ і спортивна міжнародна дипломатія, як працює Міжнародний олімпійський комітет. Якщо вони це змінюватимуть, вони не будуть порушувати Хартію міжнародного олімпійського комітету, то я так розумію, що це призупинення буде знято", - сказав Гутцайт.

Доповнення

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) призупинила діяльність олімпійського комітету росії (окр). Це сталося після того, як останній включив до свого складу олімпійські комітети з тимчасово окупованих територій України.

У той же час, у МОК підтверджують за собою право приймати будь-які подальші рішення чи заходи в залежності від розвитку цієї ситуації. Зокрема щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпіаді-2024 та Олімпіаді-2026.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна закликала МОК накласти санкції на олімпійський комітет росії

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