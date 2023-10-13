Гутцайт припускає, що росію можуть повернути до складу МОК

Відповідаючи на запитання, чи буде призупинення членства діяти поки рф не виключить так звані "регіональні олімпійські ради" окупованих територій зі складу олімпійського комітету росії, міністр заявив:

"Якщо вони це зроблять, якщо вони почнуть жити та працювати за правилами, як працює весь світ і спортивна міжнародна дипломатія, як працює Міжнародний олімпійський комітет. Якщо вони це змінюватимуть, вони не будуть порушувати Хартію міжнародного олімпійського комітету, то я так розумію, що це призупинення буде знято", - сказав Гутцайт.

Доповнення

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) призупинила діяльність олімпійського комітету росії (окр). Це сталося після того, як останній включив до свого складу олімпійські комітети з тимчасово окупованих територій України.

У той же час, у МОК підтверджують за собою право приймати будь-які подальші рішення чи заходи в залежності від розвитку цієї ситуації. Зокрема щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпіаді-2024 та Олімпіаді-2026.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна закликала МОК накласти санкції на олімпійський комітет росії