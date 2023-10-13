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Гутцайт предполагает, что Россию могут вернуть в состав МОК

Гутцайт предполагает, что Россию могут вернуть в состав МОК

Киев • УНН

 • 345421 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт предполагает, что рф могут вернуть членство в организации, если олимпийский комитет россии исключит из своего состава так называемые "олимпийские советы" временно оккупированных территорий Украины. Об этом министр сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли приостановление членства действовать пока рф не исключит так называемые "региональные олимпийские советы" оккупированных территорий из состава олимпийского комитета россии, министр заявил: 

"Если они это сделают, если они начнут жить и работать по правилам, как работает весь мир и спортивная международная дипломатия, как работает Международный олимпийский комитет. Если они это будут менять, они не будут нарушать Хартию международного олимпийского комитета, то я так понимаю, что эта приостановка будет снята", - сказал Гутцайт.

Дополнение

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) приостановил деятельность олимпийского комитета россии (окр). Это произошло после того, как последний включил в свой состав олимпийские комитеты с временно оккупированных территорий Украины.

В то же время, в МОК подтверждают за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации. В частности относительно участия отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпиаде-2024 и Олимпиаде-2026.

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