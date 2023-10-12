МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету рф: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) призупинила діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР). Це сталося після того, як останній включив до свого складу олімпійські комітети з тимчасово окупованих територій України, передає УНН з посиланням на МОК.
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«Олімпійський комітет росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати фінансування від олімпійського руху», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У той же час, у МОК підтверджують за собою право приймати будь-які подальші рішення чи заходи в залежності від розвитку цієї ситуації. Зокрема щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпіаді-2024 та Олімпіаді-2026.
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, про початок процедури розслідування з приводу визнання Олімпійським комітетом рф регіональних організацій тимчасово окупованих українських територій.