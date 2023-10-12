МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета рф: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) приостановил деятельность Олимпийского комитета россии (ОКР). Это произошло после того, как последний включил в свой состав олимпийские комитеты с временно оккупированных территорий Украины, передает УНН со ссылкой на МОК.
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«Олимпийский комитет россии больше не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать финансирование от олимпийского движения», - говорится в сообщении.
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В то же время, в МОК подтверждают за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации. В частности относительно участия отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпиаде-2024 и Олимпиаде-2026.
Напомним
Ранее УНН передавал, о начале процедуры расследования по поводу признания Олимпийским комитетом рф региональных организаций временно оккупированных украинских территорий.