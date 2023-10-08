МОК розпочав процедуру розслідування олімпійського комітету росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет розпочав процедуру розслідування з приводу визнання Олімпійським комітетом росії регіональних організацій тимчасово окупованих українських територій. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
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Про це президент МОК Томас Бах повідомив у відповіді на офіційний лист Вадима Гутцайта від 6 жовтня 2023 року.
У листі-зверненні Міністр молоді та спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт різко засудив дії росіян та закликав застосувати санкції, встановлені Олімпійською хартією, за грубе порушення принципів і основ олімпійського руху з боку ОКР, шляхом незаконного включення ним до свого складу Олімпійських рад на тимчасово окупованих росією територіях.
Відповідне питання обговорять на засіданні Виконкому МОК наступного тижня у Мумбаї (Індія).
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