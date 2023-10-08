МОК начал процедуру расследования олимпийского комитета россии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Международный олимпийский комитет начал процедуру расследования по поводу признания Олимпийским комитетом россии региональных организаций временно оккупированных украинских территорий. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
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Об этом президент МОК Томас Бах сообщил в ответе на официальное письмо Вадима Гутцайта от 6 октября 2023 года.
В письме-обращении министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт резко осудил действия россиян и призвал применить санкции, установленные Олимпийской хартией, за грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения со стороны ОКР, путем незаконного включения им в свой состав олимпийских советов на временно оккупированных россией территориях.
Соответствующий вопрос обсудят на заседании исполкома МОК на следующей неделе в Мумбаи (Индия).
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