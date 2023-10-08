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Актуальное
МОК начал процедуру расследования олимпийского комитета россии

МОК начал процедуру расследования олимпийского комитета россии

Киев • УНН

 • 865070 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Международный олимпийский комитет начал процедуру расследования по поводу признания Олимпийским комитетом россии региональных организаций временно оккупированных украинских территорий. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

Об этом президент МОК Томас Бах сообщил в ответе на официальное письмо Вадима Гутцайта от 6 октября 2023 года. 

В письме-обращении министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт резко осудил действия россиян и призвал применить санкции, установленные Олимпийской хартией, за грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения со стороны ОКР, путем незаконного включения им в свой состав олимпийских советов на временно оккупированных россией территориях.

Соответствующий вопрос обсудят на заседании исполкома МОК на следующей неделе в Мумбаи (Индия).

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Украинские Национальные Новости

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