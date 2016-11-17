Гурт Metallica зіграла свій хіт на дитячих музичних інструментах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Легендарний американський рок-гурт Metallica, на шоу Джиммі Феллона, зіграла свій хіт "Enter Sandman" на дитячих музичних інструментах, передає УНН з посиланням на Facebook шоумена.
Допомогали учасникам гурту Metallica сам шоумен Д.Феллон та гурт The Roots.
Лідер гурту Джеймс Хетфілд змінив музичний інструмент, і замість гітари зіграв на кларнеті. Барабанщик Ларс Ульріх не змінив інструмент, і зіграв на дитячих барабанах. Кірк Хаммет освоював дитячий синтезатор.
Як повідомляв УНН, хіт гурту Metallica виконали на бандурі.