Группа Metallica сыграла свой хит на детских музыкальных инструментах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Легендарная американская рок-группа Metallica, на шоу Джимми Фэллона, сыграла свой хит "Enter Sandman" на детских музыкальных инструментах, передает УНН со ссылкой на Facebook шоумена.
Помогали участникам группы Metallica сам шоумен Д.Феллон и группа The Roots.
Лидер группы Джеймс Хэтфилд изменил музыкальный инструмент, и вместо гитары сыграл на кларнете. Барабанщик Ларс Ульрих не изменил инструмент, и сыграл на детских барабанах. Кирк Хаммет осваивал детский синтезатор.
Как сообщал УНН, хит группы Metallica исполнили на бандуре.