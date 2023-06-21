Гуманітарна співпраця та збільшення інвестицій в Україну: Кулеба зустрівся із главою МЗС Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим та обговорив питання співпраці та інвестицій, передає УНН із посиланням на МЗС.
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"Азербайджан залишається важливим партнером України", - цитує дипвідомство слова Кулеби.
У МЗС додали, що міністр провів переговори з азербайджанським колегою Байрамовим щодо гуманітарної співпраці та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну.
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Також, сьогодні Кулеба зустрівся зі своїм австрійським колегою Александром Шалленбергом. За даними МЗС, головні дипломати України та Австрії під час зустрічі обговорили економічну співпрацю, торгівлю, страхування та збільшення гуманітарної підтримки.