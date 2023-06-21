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Гуманитарное сотрудничество и увеличение инвестиций в Украину: Кулеба встретился с главой МИД Азербайджана

Киев • УНН

 • 697518 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил вопросы сотрудничества и инвестиций, передает УНН со ссылкой на МИД.

Гуманитарное сотрудничество и увеличение инвестиций в Украину: Кулеба встретился с главой МИД Азербайджана

Детали

"Азербайджан остается важным партнером Украины", - цитирует дипведомство слова Кулебы.

В МИД добавили, что министр провел переговоры с азербайджанским коллегой Байрамовым по гуманитарному сотрудничеству и увеличению азербайджанских инвестиций в Украину.

Дополнение

Также, сегодня Кулеба встретился со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом. По данным МИД, главные дипломаты Украины и Австрии во время встречи обсудили экономическое сотрудничество, торговлю, страхование и увеличение гуманитарной поддержки. 

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