Гуманитарное сотрудничество и увеличение инвестиций в Украину: Кулеба встретился с главой МИД Азербайджана

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"Азербайджан остается важным партнером Украины", - цитирует дипведомство слова Кулебы.

В МИД добавили, что министр провел переговоры с азербайджанским коллегой Байрамовым по гуманитарному сотрудничеству и увеличению азербайджанских инвестиций в Украину.

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Также, сегодня Кулеба встретился со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом. По данным МИД, главные дипломаты Украины и Австрии во время встречи обсудили экономическое сотрудничество, торговлю, страхование и увеличение гуманитарной поддержки.