У Харкові затримали іноземця, який завдав тілесних ушкоджень людині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Поліція затримала громадянина Грузії, який посварився з харків'янином і завдав йому тілесних ушкоджень. Виявилося, що іноземець перебував на території України нелегально. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
Так, 23 червня опівночі до Інституту загальної та невідкладної хірургії доставили молодого чоловіка із ножовим пораненням грудної клітини. Про пацієнта медики відразу повідомили поліцію. За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Наступного дня поліція затримала причетного до скоєння даного злочину – 41-річного громадянина Грузії, який перебував на території України протягом кількох років без відповідних документів.
"В ході перевірки поліцейські встановили, що 23 червня близько 24:00 біля житлового будинку по проспекту Олександрівському затриманий посварився із молодим чоловіком та вдарив його невстановленим гострим предметом у груди. У результаті 31-річний харків'янин отримав проникаючу колото-різану рану грудної клітини зліва з пошкодження плевральної порожнини", – розповіли в поліції.
Громадянин Грузії затриманий у порядку ст. 208 КК України. Йому оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. Чоловіку загрожує до 8 років в'язниці.
Нагадаємо, поліція розслідує факт смерті 17-річного юнака. Він отримав тілесні ушкодження і потрапив до лікарні, а згодом помер у реанімації.