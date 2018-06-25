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В Харькове задержали иностранца, который нанес телесные повреждения человеку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Полиция задержала гражданина Грузии, который поссорился с харьковчанином и нанес ему телесные повреждения. Оказалось, что иностранец находился на территории Украины нелегально. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

Так, 23 июня в полночь в Институт общей и неотложной хирургии доставили молодого человека с ножевым ранением грудной клетки. О пациенте медики сразу сообщили полицию. По данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

На следующий день полиция задержала причастного к совершению данного преступления – 41-летнего гражданина Грузии, который находился на территории Украины в течение нескольких лет без соответствующих документов.

"В ходе проверки полицейские установили, что 23 июня около 24:00 возле жилого дома по проспекту Александровский задержанный поссорился с молодым человеком и ударил его неустановленным острым предметом в грудь. В результате 31-летний харьковчанин получил проникающую колото-резаную рану грудной клетки слева с повреждения плевральной полости", - рассказали в полиции.

Гражданин Грузии задержан в порядке ст. 208 УК Украины. Ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, полиция расследует факт смерти 17-летнего юноши. Он получил телесные повреждения и попал в больницу, а впоследствии умер в реанимации.

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