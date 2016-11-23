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Групу торговців зброєю затримали в Одесі

Київ • УНН

 • 9048 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Правоохоронці затримали в Одесі групу торгівців зброєю, яку організував 24-річний місцевий житель. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Групу торговців зброєю затримали в Одесі

Встановлено, що незаконний збут зброї організував 24-річний місцевий мешканець, залучивши до підпільної торгівлі трьох поплічників, 27 та 31-річних одеситів та 50-річного уродженця Дніпропетровської області.

Правоохоронці провели дві оперативні закупівлі, придбавши у зловмисників два пістолети Макарова за 800 доларів США та бойову гранату за 500 дол. Після останньої оборудки правоохоронці вирішили затримати ватажка ОЗГ, однак той, намагаючись втекти, почав відстрілюватися.

Правоохоронці в результаті опору не постраждали. Наразі організатор угрупування знаходиться під вартою. Відносно нього розпочато два кримінальні провадження — за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Крім того, оперативники внутрішньої безпеки провели санкціоновані обшуки за місцями зберігання та переробки незаконної зброї в одній з квартир Одеси та у квартирі, розташованій у місті Кам’янське, яка належить дніпропетровцю.

Під час обшуків було виявлено та вилучено арсенал автоматичної і мисливської зброї, в готовому та розібраному стані, а також набої до неї. Як зізнався правоохоронцям 50-річний мешканець Дніпропетровщини, зброю та складові до неї він пересилав своїм поплічникам в Одесу однією з поштових служб.

Наразі експерти встановлюють походження зброї та її комплектуючих, причетність інших осіб до цього бізнесу та вирішується питання щодо оголошення підозри встановленим фігурантам ОЗГ. Слідчі дії тривають.

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