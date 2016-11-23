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Группу торговцев оружием задержали в Одессе

Киев • УНН

 • 9048 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правоохранители задержали в Одессе группу торговцев оружием, которую организовал 24-летний местный житель. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Группу торговцев оружием задержали в Одессе

Установлено, что незаконный сбыт оружия организовал 24-летний местный житель, привлекая к подпольной торговли троих соратников, 27 и 31-летних одесситов и 50-летнего уроженца Днепропетровской области.

Правоохранители провели две оперативные закупки, приобретя у злоумышленников два пистолета Макарова за 800 долларов США и боевую гранату за 500 долл. После последней сделки правоохранители решили задержать главаря ОПГ, однако тот, пытаясь убежать, начал отстреливаться.

Правоохранители в результате сопротивления не пострадали. Сейчас организатор группировки находится под стражей. В отношении него начато два уголовных производства - по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, оперативники внутренней безопасности провели санкционированные обыски по местам хранения и переработки незаконного оружия в одной из квартир Одессы и в квартире, расположенной в городе Каменское, принадлежащей уроженцу Днепропетровской области.

Во время обысков было обнаружено и изъято арсенал автоматического и охотничьего оружия, в готовом и разобранном состоянии, а также боеприпасы. Как признался правоохранителям 50-летний житель Днепропетровской области, оружие и составляющие к нему он пересылал своим соратникам в Одессу одной из почтовых служб.

Сейчас эксперты устанавливают происхождение оружия и его комплектующих, причастность других лиц к этому бизнесу и решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам ОПГ.

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