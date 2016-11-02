Групу сталкерів затримали у зоні ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці затримали групу сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Київської області.
Так, 1 листопада працівники відділу поліції зони ЧАЕС в селі Черевач виявили та затримали групу осіб, які незаконно проникли на територію зони відчуження.
Затриманими виявилися 49-річний і 65-річний громадяни сусідньої країни та 42 річний мешканець Дніпропетровської області, які зізналися правоохоронцям, що прибули на заборонену територію поза контрольно-перепускних пунктів з метою екстремального туризму.
Працівники поліції склали на чоловіків адміністративний протокол за ст. 46-1 КУпАП, “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення” Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція даної статті передбачає накладення на правопорушника покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.