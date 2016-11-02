Группу сталкеров задержали в зоне ЧАЭС

Так, 1 ноября работники отдела полиции зоны ЧАЭС в селе Черевач обнаружили и задержали группу лиц, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения.

Задержанными оказались 49-летний и 65-летний граждане соседней страны и 42-летний житель Днепропетровской области, которые признались правоохранителям, что прибыли на запрещенную территорию вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

Работники полиции составили на мужчин административный протокол по ст. 46-1 КоАП, "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция данной статьи предусматривает наложение на правонарушителя наказания в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.