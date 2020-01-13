Група з розслідування катастрофи літака МАУ збереться в Ірані до 14 січня - МЗС Канади

КИЇВ. 13 січня. УНН. Канада очікує, що Постійна команда швидкого реагування (Standing Rapid Deployment Team, SRDT), що складається з канадських експертів, збереться в Ірані в повному складі до 14 січня для роботи з розслідування катастрофи українського літака рейсу PS752, збитого біля аеропорту Тегерана. Про це у себе в Twitter повідомив глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає УНН.