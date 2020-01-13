Група з розслідування катастрофи літака МАУ збереться в Ірані до 14 січня - МЗС Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Канада очікує, що Постійна команда швидкого реагування (Standing Rapid Deployment Team, SRDT), що складається з канадських експертів, збереться в Ірані в повному складі до 14 січня для роботи з розслідування катастрофи українського літака рейсу PS752, збитого біля аеропорту Тегерана. Про це у себе в Twitter повідомив глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає УНН.
"Сьогодні Іраном було видано більше віз. Ми очікуємо, що Постійна команда швидкого реагування (SRDT) буде повністю готовою до виконання своєї важливої роботи на 14 січня", - написав Шампань в неділю.
За його словами, в суботу, 11 січня, контингент з трьох членів SRDT, які вже отримали іранські візи, відправився в Тегеран для створення командного пункту для канадського уряду.
"Станом на сьогоднішній ранок, візи були затверджені для шести інших членів групи, які в даний час знаходяться в Анкарі, а також для двох експертів з Ради безпеки транспорту. Завтра вони вирушать до Ірану. Останній член SRDT завтра прибуде в Анкару, і ми очікуємо, що їх віза буде видана в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні міністра.
Нагадаємо, раніше в Ірані створили робочу групу для консульської допомоги жертвам авіакатастрофи.
Як повідомлялося раніше в УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули.
У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.