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Группа по расследованию катастрофы самолета МАУ соберется в Иране до 14 января - МИД Канады

Группа по расследованию катастрофы самолета МАУ соберется в Иране до 14 января - МИД Канады

Киев  •  УНН

 • 14715 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Канада ожидает, что Постоянная команда быстрого реагирования (Standing Rapid Deployment Team, SRDT), состоящий из канадских экспертов, соберется в Иране в полном составе до 14 января для работы по расследованию катастрофы украинского самолета рейса PS752, сбитого возле аэропорта Тегерана. Об этом у себя в Twitter сообщил глава МИДа Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает УНН.

"Сегодня Ираном было выдано больше виз. Мы ожидаем, что Постоянная команда быстрого реагирования (SRDT) будет полностью готова к выполнению своей важной работы на 14 января", - написал Шампань в воскресенье.

По его словам, в субботу, 11 января, контингент из трех членов SRDT, которые уже получили иранские визы, отправился в Тегеран для создания командного пункта для канадского правительства.

"По состоянию на сегодняшнее утро, визы были утверждены для шести других членов группы, которые в настоящее время находятся в Анкаре, а также для двух экспертов из Совета безопасности транспорта. Завтра они отправятся в Иран. Последний член SRDT завтра прибудет в Анкару, и мы ожидаем, что их виза будет выдана в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении министра.

Напомним, ранее в Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы.

Как сообщалось ранее в УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

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