Група Єврокомісії з підтримки України опублікувала перший звіт щодо реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Група підтримки України у Європейській комісії опублікувала звіт за перші півтора року своє роботи, де зазначається, що Україна демонтрує прогрес в реформуванні, передає УНН з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
"У доповіді йдеться про перші 18 місяців роботи Групи підтримки України, де відображається дуже важливий прогрес, який Україна зробила в реформах, зокрема, в сфері боротьби з корупцією і верховенства права, управлінні економікою і енергетиці та децентралізації. Група підтримки України буде продовжувати робити внесок в успішне просування реформ в Україні в найближчі роки", - заявив комісар з питань європейської політики сусідства і розширення переговорів Йоханнес Хан.
У звіті охоплено період з вересня 2014-ого до березня 2016 року і зазначається, що український уряд вжив значні кроки у боротьбі з корупцією шляхом створення низки антикорупційних інституцій та прийняття законодавства з метою подальшого зміцнення зусиль в цьому напрямку. Також вказано, що були внесені зміни щодо української судової системи.
Крім того, українському уряду вдалося зробити важливі кроки для стабілізації і дерегуляції, а також були проведені підготовчі роботи з приватизації держпідприємств України, сказано у звіті.
Група Єврокомісії також звітує, що вона допомогла забезпечити грошову допомогу Україні, призначену для конкретних потреб щодо реформ, і почала процес координації з державами-членами, щоб забезпечити кращий приток інвестицій ЄС на реформи України.