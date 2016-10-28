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Группа Еврокомиссии по поддержке Украины опубликовала первый отчет о реформах

Группа Еврокомиссии по поддержке Украины опубликовала первый отчет о реформах

Киев • УНН

 • 8329 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Группа поддержки Украины в Европейской комиссии опубликовала отчет за первые полтора года своей работы, где указывается, что Украина демонстрирует прогресс в реформировании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"В докладе говорится о первых 18 месяцах работы Группы поддержки Украины, где отображается очень важный прогресс, который Украина сделала в реформах, в частности, в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права, управлении экономикой и энергетике и децентрализации. Группа поддержки Украины будет продолжать вносить вклад в успешное продвижение реформ в Украине в ближайшие годы", - заявил комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения переговоров Йоханнес Хан.

В отчете охвачен период с сентября 2014 года до марта 2016 года и отмечается, что украинское правительство приняло значительные шаги в борьбе с коррупцией путем ряда антикоррупционных институтов и принятия законодательства с целью дальнейшего укрепления усилий в этом направлении. Также указано, что были внесены изменения относительно украинской судебной системы.

Кроме того, украинскому правительству удалось сделать важные шаги для стабилизации и дерегуляции, а также были проведены подготовительные работы по приватизации госпредприятий Украины, говорится в отчете.

Группа Еврокомиссии также отчитывается, что она помогла обеспечить денежную помощь Украине, предназначенную для конкретных потребностей по реформам, и начала процесс координации с государствами-членами, чтобы обеспечить лучший приток инвестиций ЕС на реформы Украины.

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