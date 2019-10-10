Група компаній з орбіти ексміністра доходів і зборів Клименка намагається зняти арешт з багатомільйонного майна

У масово розтиражованих пресрелізах представників "Юнісон груп" йдеться про те, що Головна військова прокуратура несправедливо заарештувала їх активи.

Керуючись тезою про те, що ексміністр Клименко ніколи не був ні бенефіціаром, ні інвестором "Юнісон груп" і жодного стосунку до них не має, адвокати наполягають на знятті арештів і кожен раз намагаються потрапити на "лояльного суддю".

При цьому в "Юнісон груп" роблять застереження і підтверджують, що до компанії все-таки був причетний Клименко, але не ексміністр, а його покійний брат Антон Клименко, який продав свою частку в компанії в 2014 році новим власникам "за справедливою ринковою вартістю". Нагадаємо, що ексміністр Клименко втік з країни в тому ж 2014 році.

Згідно з інформацією з Youcontrol, реєстрація "Юнисон груп" в 2011 році випадково чи ні, але збіглася з призначенням Олександра Клименка на посаду голови Державної податкової служби України, яка в подальшому була реорганізована в Міністерство доходів і зборів. Статутний фонд компанії на сьогодні становить 243 600 000 грн. Основний вид діяльності: покупка і продаж нерухомості.

Серед засновників компанії прізвище Клименка дійсно не значиться - як і будь-яке інше, оскільки компанія оформлена на три офшори і одну українську компанію "ЕКСЕЛЬСІОР", а кінцевим бенефіціаром вказана якась Ганна Капріеліан з Кіпру, що втім не виключає того, що за цими офшорами ховалися або продовжують ховатися реальні власники з оточення Клименка.

Виявити і розкрити імена всіх реальних бенефіціарів - було одним з головних завдань, що стояли перед слідством в рамках розкриття злочину щодо розкрадання державних грошей.

Під час обшуків слідство виявило в квартирі Клименка, оформленій на той самий "ЕКСЕЛЬСІОР" ("Юнісон груп") особисті речі ексміністра і його сім'ї. Йдеться про генеральські погони цивільної дружини Клименка, за сумісництвом його колишнього прес-секретаря в Міністерстві доходів і зборів.

Один тільки цей факт вказує, що доводи "Юнісон груп" і "ЕКСЕЛЬСІОР" про їх непричетність до Клименка - звучать, як мінімум, непереконливо.

Прокурори впевнені, що компанія "ЕКСЕЛЬСІОР" брала активну участь в схемі легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом. За їхніми даними, за рахунок грошових надходжень від компаній-нерезидентів, які перебували під управлінням оточення Клименка, "ЕКСЕЛЬСІОР" і купувала всі свої дорогі активи.

З судових матеріалів також випливає, що арешт майна накладено з метою його збереження і потенційного повернення в дохід держави у разі обвинувальних вироків стосовно ексміністра Клименка і його оточення. Серед арештованого майна: 10 будинків, 20 квартир, 20 земельних ділянок, 19 нежитлових приміщень, тисяча вагонів, 40 автомобілів.

Залізничні вагони, що належать "Юнісон Груп" зараз використовуються АТ "Укрзалізниця" і заробили для держави вже близько 800 млн грн.

У разі невинуватості Клименка - ці гроші будуть повернуті йому (його оточенню), в разі ж обвинувального вироку щодо групи ексміністра - ці гроші підуть в дохід держави, як компенсація за шкоду українцям, яка до слова, досягає розміру 104 млрд грн, або 300 доларів на кожного українця.

Що стосується арештованого майна, яке було передано в розпорядження АРМА, то там дохід від реалізації і здачі його в оренду становив близько 8 млн грн.

Всі ці цифри свідчать про те, що арештоване майно є серйозним джерелом фінансування, отже, і спроби зняти арешт з боку представників "Юнісон Груп" виглядають виправданим бажанням повернути собі фінансові потоки.

Влітку цього року вони навіть майже досягли бажаного результату. У липні слідчим суддею було задоволено клопотання про зняття арешту з частини майна "ЕКСЕЛЬСІОР". Але в ситуацію втрутилися військові прокурори і арешти відновили.

Чи буде нове керівництво Офісу Генпрокурора так само принциповим в питанні збереження майна, яке, ймовірно, могло бути придбано на вкрадені гроші - покажуть час і відповідь Головного військового прокурора Віктора Чумака на запит УНН, який в даний момент очікується.

Нагадаємо, в березні 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про завершення слідства у справі ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Ми сьогодні маємо наочний доказ того, чим займалися 500 працівників департаменту захисту економіки Нацполіціі і військові прокурори, ми маємо 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну за часів Януковича", - сказав міністр.

У справі злочинної організації на чолі з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком 52 підозрювані, їх звинувачують у розкраданні державного бюджету.

Аваков зазначив, що МВС і Генпрокуратура змогли заарештувати майна підозрюваних на 700 млн грн. Зараз справа передана до суду.