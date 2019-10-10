Група компаній з орбіти ексміністра доходів і зборів Клименка намагається зняти арешт з багатомільйонного майна

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 2832 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 9900 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 42217 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 38112 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 38604 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 248226 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 166134 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139287 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140520 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152211 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 47111 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 27674 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 44659 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 43394 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 14927 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 42180 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 248200 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 202236 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 319415 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 338917 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 3678 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 44920 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 27933 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65641 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47869 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Група компаній з орбіти ексміністра доходів і зборів Клименка намагається зняти арешт з багатомільйонного майна

Київ • УНН

 • 23930 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Печерський і Апеляційний суди столиці регулярно отримують клопотання від компанії "Юнісон груп" про зняття арештів з майна, накладених в рамках справи проти ексміністра Олександра Клименка за відмивання і легалізацію грошей. Представники компанії запевняють, що жодного стосунку до підозрюваного Клименка вони не мають, але у сторони звинувачення - інша версія. Як формувалася скандальна "Юнісон груп" з сотнями мільйонів гривень в статутному фонді та дорогими активами розбирався УНН.

Група компаній з орбіти ексміністра доходів і зборів Клименка намагається зняти арешт з багатомільйонного майна

У масово розтиражованих пресрелізах представників "Юнісон груп" йдеться про те, що Головна військова прокуратура несправедливо заарештувала їх активи.

Керуючись тезою про те, що ексміністр Клименко ніколи не був ні бенефіціаром, ні інвестором "Юнісон груп" і жодного стосунку до них не має, адвокати наполягають на знятті арештів і кожен раз намагаються потрапити на "лояльного суддю".

При цьому в "Юнісон груп" роблять застереження і підтверджують, що до компанії все-таки був причетний Клименко, але не ексміністр, а його покійний брат Антон Клименко, який продав свою частку в компанії в 2014 році новим власникам "за справедливою ринковою вартістю". Нагадаємо, що ексміністр Клименко втік з країни в тому ж 2014 році.

Згідно з інформацією з Youcontrol, реєстрація "Юнисон груп" в 2011 році випадково чи ні, але збіглася з призначенням Олександра Клименка на посаду голови Державної податкової служби України, яка в подальшому була реорганізована в Міністерство доходів і зборів. Статутний фонд компанії на сьогодні становить 243 600 000 грн. Основний вид діяльності: покупка і продаж нерухомості.

Серед засновників компанії прізвище Клименка дійсно не значиться - як і будь-яке інше, оскільки компанія оформлена на три офшори і одну українську компанію "ЕКСЕЛЬСІОР", а кінцевим бенефіціаром вказана якась Ганна Капріеліан з Кіпру, що втім не виключає того, що за цими офшорами ховалися або продовжують ховатися реальні власники з оточення Клименка.

Виявити і розкрити імена всіх реальних бенефіціарів - було одним з головних завдань, що стояли перед слідством в рамках розкриття злочину щодо розкрадання державних грошей.

Під час обшуків слідство виявило в квартирі Клименка, оформленій на той самий "ЕКСЕЛЬСІОР" ("Юнісон груп") особисті речі ексміністра і його сім'ї. Йдеться про генеральські погони цивільної дружини Клименка, за сумісництвом його колишнього прес-секретаря в Міністерстві доходів і зборів.

Один тільки цей факт вказує, що доводи "Юнісон груп" і "ЕКСЕЛЬСІОР" про їх непричетність до Клименка - звучать, як мінімум, непереконливо.

Прокурори впевнені, що компанія "ЕКСЕЛЬСІОР" брала активну участь в схемі легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом. За їхніми даними, за рахунок грошових надходжень від компаній-нерезидентів, які перебували під управлінням оточення Клименка, "ЕКСЕЛЬСІОР" і купувала всі свої дорогі активи.

З судових матеріалів також випливає, що арешт майна накладено з метою його збереження і потенційного повернення в дохід держави у разі обвинувальних вироків стосовно ексміністра Клименка і його оточення. Серед арештованого майна: 10 будинків, 20 квартир, 20 земельних ділянок, 19 нежитлових приміщень, тисяча вагонів, 40 автомобілів.

Залізничні вагони, що належать "Юнісон Груп" зараз використовуються АТ "Укрзалізниця" і заробили для держави вже близько 800 млн грн.

У разі невинуватості Клименка - ці гроші будуть повернуті йому (його оточенню), в разі ж обвинувального вироку щодо групи ексміністра - ці гроші підуть в дохід держави, як компенсація за шкоду українцям, яка до слова, досягає розміру 104 млрд грн, або 300 доларів на кожного українця.

Що стосується арештованого майна, яке було передано в розпорядження АРМА, то там дохід від реалізації і здачі його в оренду становив близько 8 млн грн.

Всі ці цифри свідчать про те, що арештоване майно є серйозним джерелом фінансування, отже, і спроби зняти арешт з боку представників "Юнісон Груп" виглядають виправданим бажанням повернути собі фінансові потоки.

Влітку цього року вони навіть майже досягли бажаного результату. У липні слідчим суддею було задоволено клопотання про зняття арешту з частини майна "ЕКСЕЛЬСІОР". Але в ситуацію втрутилися військові прокурори і арешти відновили.

Чи буде нове керівництво Офісу Генпрокурора так само принциповим в питанні збереження майна, яке, ймовірно, могло бути придбано на вкрадені гроші - покажуть час і відповідь Головного військового прокурора Віктора Чумака на запит УНН, який в даний момент очікується.

Нагадаємо, в березні 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про завершення слідства у справі ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Ми сьогодні маємо наочний доказ того, чим займалися 500 працівників департаменту захисту економіки Нацполіціі і військові прокурори, ми маємо 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну за часів Януковича", - сказав міністр.

У справі злочинної організації на чолі з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком 52 підозрювані, їх звинувачують у розкраданні державного бюджету.

Аваков зазначив, що МВС і Генпрокуратура змогли заарештувати майна підозрюваних на 700 млн грн. Зараз справа передана до суду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08