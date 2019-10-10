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Группа компаний из орбиты экс-министра доходов и сборов Клименка пытается снять арест с многомиллионного имущества

Киев • УНН

 • 23930 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Печерский и Апелляционный суды столицы регулярно получают ходатайства от компании “Юнисон груп” о снятии арестов с имущества, наложенных в рамках дела против экс-министра Александра Клименка за отмывание и легализацию денег. Представители компании уверяют, что никакого отношения к подозреваемому Клименку они не имеют, но у стороны обвинения — другая версия. Как формировалась скандальная “Юнисон груп” с сотнями миллионов гривен в уставном фонде и дорогостоящими активами разбирался УНН.

Группа компаний из орбиты экс-министра доходов и сборов Клименка пытается снять арест с многомиллионного имущества

В массово растиражированных пресс-релизах представителей “Юнисон груп” говорится о том, что Главная военная прокуратура несправедливо арестовала их активы.

Руководствуясь тезисом о том, что экс-министр Клименко никогда не был ни бенефициаром, ни инвестором “Юнисон груп” и никакого отношения к ним не имеет, адвокаты настаивают на снятии арестов и каждый раз пробуют попасть на “лояльного судью”.

При этом в “Юнисон груп” делают оговорку и подтверждают, что к компании все-таки был причастен Клименко, но не экс-министр, а его покойный брат Антон Клименко, который продал свою долю в компании в 2014 году новым собственникам “по справедливой рыночной стоимости”. Напомним, что экс-министр Клименко бежал из страны в том же 2014 году.

Согласно информации из Youcontrol, регистрация “Юнисон груп” в 2011 году случайно или нет, но совпала с назначением Александра Клименко на должность главы Государственной налоговой службы Украины, которая в дальнейшем была реорганизована в Министерство доходов и сборов. Уставной фонд компании на сегодняшний день составляет 243 600 000 грн. Основной вид деятельности: покупка и продажа недвижимости.

Среди учредителей компании фамилия Клименка действительно не значится — как и любая другая, поскольку компания оформлена на три офшора и одну украинскую компанию “ЕКСЕЛЬСІОР”, а конечным бенефициаром указана некая Анна Каприелиан с Кипра, что впрочем не исключает того, что за этими офшорами скрывались или продолжают скрываться реальные собственники из окружения Клименко.

Выявить и раскрыть имена всех реальных бенефициаров — было одной из главных задач, стоявших перед следствием в рамках раскрытия преступления по хищению государственных денег.

Во время обысков следствие обнаружило в квартире Клименко, оформленной на тот самый “ЕКСЕЛЬСІОР” (“Юнисон груп”) личные вещи экс-министра и его семьи. Речь идет о генеральских погонах гражданской жены Клименко, по совместительству его бывшего пресс-секретаря в Министерстве доходов и сборов. 

Один только этот факт указывает, что доводы “Юнисон груп” и “ЕКСЕЛЬСІОР” об их непричастности к Клименко — звучат как минимум неубедительно.

Прокуроры уверены, что компания “ЕКСЕЛЬСІОР” принимала активное участие в схеме легализации (отмыва) денег, полученных преступных путем. По их данным, за счет денежных поступлений от компаний-нерезидентов, которые находились под управлением окружения Клименко, “ЕКСЕЛЬСІОР” и покупала все свои дорогостоящие активы. 

Из судебных материалов также следует, что арест имущества наложен с целью его сохранности и потенциального возврата в доход государства в случае обвинительных приговоров в отношении экс-министра Клименка и его окружения. Среди арестованного имущества: 10 домов, 20 квартир, 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, тысяча вагонов, 40 автомобилей. 

Железнодорожные вагоны, принадлежащие “Юнисон Груп” сейчас используются АО “Укрзалізниця” и заработали для государства уже порядка 800 млн грн.

В случае невиновности Клименка — эти деньги будут возвращены ему (его окружению), в случае же обвинительного приговора в отношении группы экс-министра - эти деньги уйдут в доход государства, как компенсация за ущерб украинцам, который к слову, достигает размера 104 млрд грн, или 300 долларов на каждого украинца. 

Что касается арестованного имущества, которое было передано в распоряжении АРМА, то там доход от реализации и сдачи его в аренду составил порядка 8 млн грн.

Все эти цифры свидетельствуют о том, что арестованное имущество является серьезным источником финансирования, следовательно, и попытки снять арест со стороны представителей “Юнисон Груп” выглядят оправданным желанием вернуть себе финансовые потоки.

Летом этого года они даже почти достигли желаемого результата. В июле следственным судьей было удовлетворено ходатайство о снятии ареста с части имущества “ЕКСЕЛЬСІОР”. Но в ситуацию вмешались военные прокуроры и аресты возобновили.

Будет ли новое руководство Офиса Генпрокурора таким же принципиальным в вопросе сохранения имущества, которое, вероятно, могло быть приобретено на украденные деньги — покажут время и ответ Главного военного прокурора Виктора Чумака на запрос УНН, который в данный момент ожидается.

Напомним, в марте 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о завершении следствия по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Мы сегодня имеем наглядное доказательство того, чем занимались 500 работников департамента защиты экономики Нацполиции и военные прокуроры, мы имеем 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украину во времена Януковича", — сказал министр.

В деле преступной организации во главе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко 52 подозреваемые, их обвиняют в хищении государственного бюджета.

Аваков отметил, что МВД и Генпрокуратура смогли арестовать имущества подозреваемых на 700 млн грн. Сейчас дело передано в суд

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