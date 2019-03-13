Дело "вертолетных налоговиков" в фотографиях и цифрах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал фото 1209 томов дела "вертолетных налоговиков", а также озвучил интересные цифры производства, передает УНН.
Луценко отметил, что дело “вертолетных налоговиков” — руководителей фискалов, которые под руководством Александра Клименко создали систему разворовывание бюджета через “налоговые площадки”.
“Это дело длилась всего 9 месяцев и 18 дней, но масштабы его грандиозные. Прежде всего — сумма убытков в 104 млрд грн.
Во-вторых — объем доказательств — 1209 томов. В-третьих — количество обвиняемых 52 руководителей фискальной стстемы всех областей Украины как членов преступной организации из 92 адвокатами. В-четвертых — масштабом сотрудничества 500 работников ГПУ и МВД. В-пятых — сроком следствия 9 месяцев и 18 дней. В-шестых — суммой арестованного имущества в 700 млн, которое в прошлом году уже работало на государственный бюджет и принесло 639 млн грн”, - написал Генпрокурор.
По его словам, “мы сегодня имеем наглядное доказательство того, чем занимались 500 работников Департамента защиты экономики МВД и военной прокуратуры”.
“Собственно мы имеем на сегодня 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украину во времена Януковича.
За период следствия состоялись тысячи судебных заседаний, в которых приняли участие прокуроры военной прокуратуры, и вынесенные судом около 2 тысяч решений по результатам рассмотрения их ходатайств и жалоб по этому делу”, - добавил он.
Луценко добавил, что “совместная команда МВД и ГПУ смогла уже на этом этапе арестовать имущества преступников на 700 млн грн, в том числе 10 домов, 20 квартир, 20 земельных участков, 19 нежитловлих помещений, тысяча вагонов, 40 автомобилей. Это арестованное имущество сегодня уже приносит доход государству".
“Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд г. Киева”, — добавил генпрокурор.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении 30 подозреваемых по делу налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.