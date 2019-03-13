Справа "вертолітних податківців" у фотографіях і цифрах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко показав фото 1209 томів справи “вертолітних податківців”, а також озвучив найцікавіші цифри провадження, передає УНН.
Луценко зазначив, що справа «вертолітних податківців» - керівників фіскалів, які під керівництвом Олександра Клименка створили систему розкрадання бюджету через сумновідомі «податкові площадки».
"Ця справа тривала лише 9 місяців і 18 днів, але масштаби її є грандіозні. Перш за все - сума збитків в 104 млрд грн.
По-друге - обсяг доказів - 1209 томів. По-третє - кількість обвинувачених 52 керівників фіскальної стстеми всіх областей України як членів злочинної організації з 92 адвокатами. По-четверте - масштабом співпраці 500 працівників ГПУ та МВС.
По-п‘яте - терміном слідства 9 місяців та 18 днів. По-шосте - сумою арештованого майна в 700 млн, яке минулого року вже працювало на державний бюджет і принесло 639 млн грн", - написав Генпрокурор.
За його словами, "ми маємо сьогодні наочний доказ того, чим займалися 500 працівників Департаменту захисту економіки МВС та військової прокуратури".
"Власне ми маємо на сьогоднішній день 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну в часи Януковича.
За період слідства відбулися тисячі судових засідань, в яких взяли участь прокурори військової прокуратури, та винесені судом близько 2 тисяч рішень за результатами розгляду їх клопотань і скарг у цій справі", - додав він.
Луценко додав, що "спільна команда МВС і ГПУ змогла вже на цьому етапі заарештувати майна злочинців на 700 млн грн, в тому числі 10 будинків, 20 квартир, 20 земельних ділянок, 19 нежитловлих приміщень, тисяча вагонів, 40 автомобілів. Це заарештоване майно сьогодні вже приносить дохід державі".
"Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду м. Києва", - додав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування стосовно 30 підозрюваних у справі податківців часів екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.