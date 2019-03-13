Дело экс-министра Клименко передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Военная прокуратура завершила следствие по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом заявил председатель МВД Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
По словам Авакова, расследование длилось 9 месяцев и собрало масштабные доказательства.
"Мы сегодня имеем наглядное доказательство того, чем занимались 500 работников департамента защиты экономики Нацполиции и военные прокуроры, мы имеем 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украины во времена Януковича", - сказал министр.
В деле преступной организации во главе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко 52 подозреваемые, их обвиняют в хищении государственного бюджета.
Аваков отметил, что МВД и Генпрокуратура смогла арестовать имущества подозреваемых на 700 млн грн.
Сейчас дело передано в суд.
Напомним, в октябре 2018 года суд разрешил заочное следствие в отношении экс-министра Александра Клименко.
По словам военного прокурора, министр Януковиче Клименко и его приспешники ограбили каждого украинском на 300 долларов.