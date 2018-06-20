Гройсман заявив, що ініціює великі перевірки держшахт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ініціюватиме глибинні перевірки вугільної галузі. Про це він сьогодні заявив на засіданні уряду, коментуючи мітинг шахтарів з держшахт під стінами уряду через заборгованість з виплати заробітної плати, передає УНН.
“У самій вугільній промисловості в державному секторі є багато питань, які для мене теж є незрозумілими. Тому я буду ініціювати більш глибинні перевірки всієї державної вугільної промисловості України. У мене є небезпідставні дані про те, що не все доходить до бюджету і до шахтарів”, — наголосив він.
За словами Гройсмана, уряд запропонує варіанти вивчення цієї проблеми у вугільній галузі. І до цього процесу, зазначив він, будуть задіяні експерти і громадськість.
Також, зазначив Прем’єр, є доручення Мінфіну спільно з Міненерговугілля внести пропозиції уряду щодо вирішення питання з виплати зарплати шахтарям.
Як повідомляв УНН, на початку квітня 2018 року заборгованість з виплати зарплати у вугільній промисловості сягає 850 млн грн.