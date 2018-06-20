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Гройсман заявил, что инициирует масшабные проверки шахт

Гройсман заявил, что инициирует масшабные проверки шахт

Киев  •  УНН

 • 10837 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет инициировать глубинные проверки угольной отрасли. Об этом он сегодня заявил на заседании правительства, комментируя митинг шахтеров с госшахт под стенами правительства из-за задолженности по выплате заработной платы, передает УНН.

"В самой угольной промышленности в государственном секторе есть много вопросов, которые для меня тоже непонятны. Поэтому я буду инициировать более глубинные проверки всей государственной угольной промышленности Украины. У меня есть небезосновательные данные о том, что не все доходит до бюджета и к шахтерам", - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, правительство предложит варианты изучения этой проблемы в угольной отрасли. И к этому процессу, отметил он, будут задействованы эксперты и общественность.

Также, отметил Премьер, есть поручение Минфину совместно с Минэнерго внести предложения правительства по решению вопроса по выплате зарплаты шахтерам.

Как сообщал УНН, в начале апреля 2018 года задолженность по выплате зарплаты в угольной промышленности достигает 850 млн грн.

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