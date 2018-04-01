Гройсман заявив, що деякі громадські заклади блокують перевірки ДСНС

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав власників громадських закладів співпрацювати з Державною службою з надзвичайних ситуацій в рамках запровадженої рішенням уряду кампанії з перевірки виконання вимог громадської безпеки. Про це глава уряду сказав в ефірі одного з телеканалів, з посиланням на прес-службу Кабміну передає УНН.

“До мене доноситься інформація, що певні мережі не допускають контролерів. Хочу, щоб всі почули: не грайтеся з безпекою людей. Краще пройти перевірку добровільно, ніж чинити опір”, — сказав В.Гройсман.

При цьому він вкотре нагадав, що перевірки — це не спроба тиснути на бізнес. Це інструмент ліквідації загроз здоров’ю та життю людей.

“До бізнесу треба ставитися з пошаною. Якщо є проблеми — виявляти їх, давати час на те, щоб швидко ліквідувати. Нам потрібні не штрафи. Нам потрібна безпека. Я не хочу створювати умови тиску, мене цікавить ліквідація будь-яких загроз безпеці громадян. Але якщо хтось ігноруватиме наші вимоги — будемо жорстко реагувати”, — зазначив Глава Уряду.

Нагадаємо, 28 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій, МВС, Мінрегіону та іншим органам провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки.

Про це глава уряду сказав під час засідання Кабінету міністрів у контексті подій в російському місті Кемерово, де 25 березня в одному з розважальних центрів сталася масштабна пожежа і загинули десятки людей, переважно діти.

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