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Гройсман провів зустріч з місією МВФ

Гройсман провів зустріч з місією МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, участь у зустрічі також взяла міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Така співпраця важлива для обох сторін, передусім з огляду на виконання програми реформ, підтримку фінансової стабільності держави та продовження діалогу з іншими партнерами та інвесторами України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні експерти Міжнародного валютного фонду розпочали свою роботу в Україні.

Водночас, візит директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард до України не передбачено.

Місія перебуватиме в Україні протягом двох тижнів. На порядку денному не лише перегляд чинної програми співробітництва між Україною та Фондом, а питання відновлення покарання за незаконне збагачення.

Раніше у НБУ вказали, що місія буде проводити перегляд програми і "в результатах буде прийнято рішення про надання чергового траншу, який ми очікуємо цього року".

Українські Національні Новини

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