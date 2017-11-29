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Гройсман очікує створення антикорупційного суду в 2018 році

Гройсман очікує створення антикорупційного суду в 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Наступного року український уряд може завершити формування інфраструктури антикорупційної боротьби. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на міжнародному саміті мерів, передає УНН.

“Я глибоко переконаний, що в наступному році будуть прийняті всі необхідні рішення щодо завершення формування інфраструктури антикорупційної боротьби. Я говорю про те, щоб у нас був створений незалежний антикорупційний суд. Тоді рівень довіри інвесторів до України буде зовсім іншим, і це дуже важливе і ключове питання”, — зазначив Прем’єр.

За його словами, формування інфраструктури антикорупційної боротьби необхідно для отримання довіри інвесторів.

“Нам потрібні інвестиції. Але інвестиції приходять туди - де є верховенства права. І це є завдання центральної влади”, — підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНН, Світовий банк чекає від України створення антикорупційного суду як завершальний етап антикорупційної реформи.

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