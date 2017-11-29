Гройсман очікує створення антикорупційного суду в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Наступного року український уряд може завершити формування інфраструктури антикорупційної боротьби. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на міжнародному саміті мерів, передає УНН.
“Я глибоко переконаний, що в наступному році будуть прийняті всі необхідні рішення щодо завершення формування інфраструктури антикорупційної боротьби. Я говорю про те, щоб у нас був створений незалежний антикорупційний суд. Тоді рівень довіри інвесторів до України буде зовсім іншим, і це дуже важливе і ключове питання”, — зазначив Прем’єр.
За його словами, формування інфраструктури антикорупційної боротьби необхідно для отримання довіри інвесторів.
“Нам потрібні інвестиції. Але інвестиції приходять туди - де є верховенства права. І це є завдання центральної влади”, — підкреслив Гройсман.
Як повідомляв УНН, Світовий банк чекає від України створення антикорупційного суду як завершальний етап антикорупційної реформи.