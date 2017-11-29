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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 49862 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 30645 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 42784 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 54293 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109378 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 137511 просмотра

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Гройсман ожидает создания антикоррупционного суда в 2018 году

Гройсман ожидает создания антикоррупционного суда в 2018 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В следующем году украинское правительство может завершить формирование инфраструктуры антикоррупционной борьбы. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на международном саммите мэров, передает УНН.

"Я глубоко убежден, что в следующем году будут приняты все необходимые решения по завершению формирования инфраструктуры антикоррупционной борьбы. Я говорю о том, чтобы у нас был создан независимый антикоррупционный суд. Тогда уровень доверия инвесторов к Украине будет совсем другим, и это очень важный и ключевой вопрос", - отметил Премьер.

По его словам, формирование инфраструктуры антикоррупционной борьбы необходимо для получения доверия инвесторов.

"Нам нужны инвестиции. Но инвестиции приходят туда - где есть верховенства права. И это задача центральной власти", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНН, Всемирный банк ждет от Украины создания антикоррупционного суда как завершающий этап антикоррупционной реформы.

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