Гройсман ожидает создания антикоррупционного суда в 2018 году

"Я глубоко убежден, что в следующем году будут приняты все необходимые решения по завершению формирования инфраструктуры антикоррупционной борьбы. Я говорю о том, чтобы у нас был создан независимый антикоррупционный суд. Тогда уровень доверия инвесторов к Украине будет совсем другим, и это очень важный и ключевой вопрос", - отметил Премьер.

По его словам, формирование инфраструктуры антикоррупционной борьбы необходимо для получения доверия инвесторов.

"Нам нужны инвестиции. Но инвестиции приходят туда - где есть верховенства права. И это задача центральной власти", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНН, Всемирный банк ждет от Украины создания антикоррупционного суда как завершающий этап антикоррупционной реформы.