Гройсман назвав умову внесення до ВР кандидатури міністра охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що консультації про призначення міністра охорони здоров’я з фракціями коаліції тривають. Про це він повідомив під час години запитань до уряду у парламенті, відповідаючи на питання щодо дати внесення кандидатури на посаду міністра, передає кореспондент УНН.
"Як тільки буде визначено спільну позицію щодо кандидатури, то, безумовно, я як Прем'єр-міністр внесу цю кандидатуру в український парламент", - сказав Гройсман.
Він також заявив, що не слід перекладати на плечі однієї в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун "20 років безвідповідальності і хаосу" у сфері охорони здоров'я.
Нагадаємо, Президент днями обговорив з міністрами кадрові питання в уряді.
Раніше обізнане джерело в Верховній Раді України повідомило, що в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та міністра освіти Лілію Гриневич можуть відправити у відставку, якщо буде знайдено механізм запуску дочасних парламентських виборів.