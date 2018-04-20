Гройсман назвал условие внесения в ВР кандидатуры министра здравоохранения

"Как только будет определена общая позициюя по кандидатуре, то, безусловно, я как Премьер-министр внесу эту кандидатуру в украинский парламент", - сказал Гройсман.

Он также заявил, что не следует перекладывать на плечи одной и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун "20 лет безответственности и хаоса" в сфере здравоохранения.

Напомним, Президент на днях обсудил с министрами кадровые вопросы в правительстве.

Ранее осведомленный источник в Верховной Раде Украины сообщил, что и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и министра образования Лилию Гриневич могут отправить в отставку, если будет найден механизм запуска досрочных парламентских выборов.