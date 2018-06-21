Гройсман анонсував перевірки львівської митниці через "євробляхи"

"Будемо перевіряти ретельно, будете говорити не тільки з прокурором, будете звільнені. І будете говорити зі співробітником Національного антикорупційного бюро", - повідомив Гройсман.



Також на нараді генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що зараз в Україні 300 тисяч автомобілів на так званих "євробляхах". За його словами, більшість з них потрапили до України через митниці в Західній Україні. Луценко заявив, що начальник львівської митниці "буде говорити з прокурором" з цього питання.



Нагадаємо, у парламенті готують законопроект, який повинен раз і назавжди вирішити проблему з "євробляхами" – автомобілями з іноземною реєстрацією.



