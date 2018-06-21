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Гройсман анонсировал проверки Львовской таможни из-за "евроблях"

Гройсман анонсировал проверки Львовской таможни из-за "евроблях"

Киев  •  УНН

 • 11120 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что львовскую таможню будут тщательно проверять из-за массового въезда в Украину автомобилей на иностранных номерах. Об этом он заявил во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем, передает УНН.

"Будем проверять тщательно, будете говорить не только с прокурором, будете уволены. И будете говорить с сотрудником Национального антикоррупционного бюро", - сообщил Гройсман.

Также на совещании генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что сейчас в Украине 300 000 автомобилей на так называемых "евробляхах". По его словам, большинство из них попали в Украину через таможни в Западной Украине. Луценко заявил, что начальник Львовской таможни "будет говорить с прокурором" по этому вопросу.

Напомним, в парламенте готовят законопроект, который должен раз и навсегда решить проблему с "евробляхами" - автомобилями с иностранной регистрацией.

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