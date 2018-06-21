Гройсман анонсировал проверки Львовской таможни из-за "евроблях"

"Будем проверять тщательно, будете говорить не только с прокурором, будете уволены. И будете говорить с сотрудником Национального антикоррупционного бюро", - сообщил Гройсман.



Также на совещании генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что сейчас в Украине 300 000 автомобилей на так называемых "евробляхах". По его словам, большинство из них попали в Украину через таможни в Западной Украине. Луценко заявил, что начальник Львовской таможни "будет говорить с прокурором" по этому вопросу.



Напомним, в парламенте готовят законопроект, который должен раз и навсегда решить проблему с "евробляхами" - автомобилями с иностранной регистрацией.



