Громадянська війна у Колумбії: влада країни повідомила про захоплення одного з лідерів повстанського угрупування

“Поліція Колумбії повідомила, що в муніципалітеті Майкан, департаменту Гуахіра (розташований на півночі країни) було завдано серйозного удару по кримінальним структурам. Був захоплений Франсіско Дуранго Усуга, відомий під псевдонімами Аріель або Фріта”, — написав Дуке в своєму Twitter.

Президент Колумбії додав, що в серпні минулого року спійманий злочинець разом з іншими повстанцями оголосив про намір повернутися до збройної боротьби.

В кінці серпня 2019 року на відеохостингу YouTube був розміщений відеоролик з виступом одного з лідерів угруповання Івана Маркеса, під час якого він оголосив про намір частини колишніх повстанців повернутися до збройної боротьби. На записі видно, що лідера РЗСК оточують кілька десятків чоловіків і жінок зі зброєю і в камуфляжі. Маркес у своїй промові повідомив, що відео було знято в колумбійській Амазонії.

Una muy buena noticia: @PoliciaColombia reporta en Maicao, La Guajira, duro golpe a estructuras criminales con la captura de Francisco Durango Úsuga alias ’Ariel’ o ’Frita’, integrante del estado mayor del Gaor ’Segunda Marquetalia’ y coordinador de estructuras residuales 18 y 36

Al capturado, que durante 30 años ha sembrado el terror con su accionar, se le atribuyen, entre otros delitos, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y el manejo de narcotráfico en zona fronteriza con Venezuela. #ElQueLaHaceLaPaga

Este narcoterrorista aparece, junto a alias ’Iván Márquez’y otros delincuentes, en un vídeo publicado en 2019 a través de redes sociales, atribuyéndose la conformación de un grupo armado ilegal denominado’ Segunda Marquetalia ’. #ElQueLaHaceLaPaga

Довідка: збройний конфлікт між владою Колумбії і РЗСК почався у 1960-х роках. За цей час його жертвами стали понад 200 тис. осіб, кілька мільйонів стали біженцями. 24 листопада 2016 року в Гавані уряд Колумбії і представники РЗСК підписали угоду про припинення конфлікту. За зусилля по врегулюванню півстолітнього кривавого протистояння Хуан Мануель Сантос, який займав в той момент пост президента південноамериканської країни, був удостоєний Нобелівської премії миру. Після роззброєння бойовиків під контролем міжнародної моніторингової місії під егідою ООН на базі повстанської організації була створена політична партія “Народна альтернативна революційна сила”. У червні 2018 року новим президентом Колумбії був обраний кандидат від правої партії “Демократичний центр” Дуке. Відразу ж після оголошення результатів голосування він заявив про необхідність внесення поправок до угоди про мир з РЗСК.