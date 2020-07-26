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Гражданская война в Колумбии: власть страны сообщила о захвате одного из лидеров повстанческой группировки

Гражданская война в Колумбии: власть страны сообщила о захвате одного из лидеров повстанческой группировки

Киев  •  УНН

 • 51637 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Представителям правоохранительных органов Колумбии удалось захватить одного из лидеров бывшей леворадикальной повстанческой группировки “Революционные вооруженные силы Колумбии” (РВСК). Об этом в субботу сообщил президент южноамериканской страны Иван Дуке, информирует УНН.

“Полиция Колумбии сообщила, что в муниципалитете Майкао, департамента Гуахира (расположен на севере страны) был нанесен серьезный удар по криминальным структурам. Был захвачен Франсиско Дуранго Усуга, известный под псевдонимами Ариэль или Фрита”, — написал Дуке в своем Twitter.

Президент Колумбии добавил, что в августе прошлого года пойманный преступник вместе с другими повстанцами объявил о намерении вернуться к вооруженной борьбе.

В конце августа 2019 года на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров группировки Ивана Маркеса, во время которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Маркес в своей речи сообщил, что видео было снято в колумбийской Амазонии.

Una muy buena noticia: @PoliciaColombia reporta en Maicao, La Guajira, duro golpe a estructuras criminales con la captura de Francisco Durango Úsuga alias ‘Ariel’ o ‘Frita’, integrante del estado mayor del Gaor ‘Segunda Marquetalia’ y coordinador de estructuras residuales 18 y 36

— Iván Duque (@IvanDuque) July 25, 2020

Al capturado, que durante 30 años ha sembrado el terror con su accionar, se le atribuyen, entre otros delitos, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y el manejo de narcotráfico en zona fronteriza con Venezuela.#ElQueLaHaceLaPaga

— Iván Duque (@IvanDuque) July 25, 2020

Este narcoterrorista aparece, junto a alias ‘Iván Márquez´y otros delincuentes, en un vídeo publicado en 2019 a través de redes sociales, atribuyéndose la conformación de un grupo armado ilegal denominado ‘Segunda Marquetalia’. #ElQueLaHaceLaPaga

— Iván Duque (@IvanDuque) July 25, 2020

Справка: вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване правительство Колумбии и представители РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. За усилия по урегулированию полувекового кровавого противостояния Хуан Мануэль Сантос, занимавший в тот момент пост президента южноамериканской страны, был удостоен Нобелевской премии мира. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия “Народная альтернативная революционная сила”. В июне 2018 года новым президентом Колумбии был избран кандидат от правой партии “Демократический центр” Дуке. Сразу же после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.

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