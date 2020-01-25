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Громадянин Кот-д'Івуару намагався незаконно перетнути україно-польський кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Прикордонники Мостицького загону на Львівщині затримали громадянина Кот-д’Івуару, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Громадянин Кот-д'Івуару намагався незаконно перетнути україно-польський кордон

“За допомогою квадрокоптера прикордонники Мостиського загону на Львівщині затримали громадянина Кот-д’Івуару, який намагався поза пунктом пропуску дістатися Польщі”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка виявили під час повітряного моніторингу кордону за допомогою безпілотника.

“Квадрокоптер допоміг охоронцям кордону виявити порушника за 400 метрів від кордону з Польщею. Затримала невідомого група реагування прикордонників, яка одразу вибула до вказаного місця. Порушником виявився громадянин Республіки Кот-д’Івуар. Чоловік мав з собою документи. Правоохоронці з’ясували, що іноземець в Україну прибув літаком легально понад рік тому”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонникам 30-річний африканець розповів, що, начебто, навчається в одному з Львівських вишів.

“Тепер йому доведеться відповідати перед судом за спробу незаконного перетинання державного кордону та доводити, що він дійсно є студентом, адже чоловік має усі шанси повернутися назад на батьківщину”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники зупинили контрабандистів, які намагалися нелегально перемістити через кордон з Румунією сигарети.

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