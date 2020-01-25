Гражданин Кот-д'Ивуара пытался незаконно пересечь украино-польскую границу

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 2434 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 14364 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 55305 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120178 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 127979 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 196976 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195164 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408499 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229114 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515218 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13548 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22596 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 12745 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11063 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 7080 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158132 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146104 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233755 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408499 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515218 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 55305 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48914 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47450 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54247 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84557 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Гражданин Кот-д'Ивуара пытался незаконно пересечь украино-польскую границу

Киев • УНН

 • 12035 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Пограничники Мостицкого отряда во Львовской области задержали гражданина Кот-д’Ивуара, который пытался незаконно попасть в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Гражданин Кот-д'Ивуара пытался незаконно пересечь украино-польскую границу

“С помощью квадрокоптера пограничники Мостиского отряда во Львовской области задержали гражданина Кот-д’Ивуара, который пытался вне пункта пропуска добраться Польши”, — говорится в сообщении.

Мужчину обнаружили во время воздушного мониторинга границы с помощью беспилотника.

“Квадрокоптер помог охранникам границы выявить нарушителя в 400 метрах от границы с Польшей. Задержала неизвестного группа реагирования пограничников, которая сразу выбыла в указанное место. Нарушителем оказался гражданин Республики Кот-д’Ивуар. Мужчина имел с собой документы. Правоохранители выяснили, что иностранец в Украину прибыл самолетом легально более года назад”, — говорится в сообщении.

Пограничникам 30-летний африканец рассказал, что якобы учится в одном из Львовских вузов.

“Теперь ему придется отвечать перед судом за попытку незаконного пересечения государственной границы и доказывать, что он действительно является студентом, ведь мужчина имеет все шансы вернуться обратно на родину”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области пограничники остановили контрабандистов, которые пытались нелегально перевезти через границу с Румынией сигареты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98