Гражданин Кот-д'Ивуара пытался незаконно пересечь украино-польскую границу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Пограничники Мостицкого отряда во Львовской области задержали гражданина Кот-д’Ивуара, который пытался незаконно попасть в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
“С помощью квадрокоптера пограничники Мостиского отряда во Львовской области задержали гражданина Кот-д’Ивуара, который пытался вне пункта пропуска добраться Польши”, — говорится в сообщении.
Мужчину обнаружили во время воздушного мониторинга границы с помощью беспилотника.
“Квадрокоптер помог охранникам границы выявить нарушителя в 400 метрах от границы с Польшей. Задержала неизвестного группа реагирования пограничников, которая сразу выбыла в указанное место. Нарушителем оказался гражданин Республики Кот-д’Ивуар. Мужчина имел с собой документы. Правоохранители выяснили, что иностранец в Украину прибыл самолетом легально более года назад”, — говорится в сообщении.
Пограничникам 30-летний африканец рассказал, что якобы учится в одном из Львовских вузов.
“Теперь ему придется отвечать перед судом за попытку незаконного пересечения государственной границы и доказывать, что он действительно является студентом, ведь мужчина имеет все шансы вернуться обратно на родину”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области пограничники остановили контрабандистов, которые пытались нелегально перевезти через границу с Румынией сигареты.